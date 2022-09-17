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Чемпионат Испании. Ла Лига

Винисиус оценил готовность «Реала» к дерби с «Атлетико»

 
17 Сентября 2022 • 07:03 Комментировать
Атлетико М
...
Реал Мадрид
1 3.25 X 3.50 2 2.20
18.09 22:00

Нападающий мадридского «Реала» Винисиус Жуниор поделился ожиданиями от поединка против принципиального соперника - «Атлетико» - в рамках очередного тура испанского чемпионата.

«Команда максимально сфокусирована на дерби. Мы много работаем, усердно готовимся к матчу. Это будет большой поединок. Наша тяжелая работа в предсезонке начала окупаться с первых же матчей сезона. Это важно для всех, у нас в составе есть как молодые, так и опытные футболисты», - передает слова бразильца клубная пресс-служба.

Дерби пройдет на стадионе «Ванда Метрополитано» в воскресенье, 18 сентября.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Атлетико Мадрид Винисиус Жуниор
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АТЛЕТИКО М РЕАЛ МАДРИД
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