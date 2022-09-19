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Чемпионат Испании. Ла Лига

Симеоне: «Реал» – страшная сила»

 
19 Сентября 2022 • 01:18 Комментировать (1)
Атлетико М
1:2
Реал Мадрид
окончен

Главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне отдал должное соперникам после поражения в мадридском дерби.

«Матрасники» уступили «сливочным» в родных стенах со счётом 1:2, позволив команде Карло Анчелотти продлить серию побед в нынешнем сезоне до девяти матчей.

«Реал» не бегает много, но грамотно закрывается, лишает тебя свободного пространства и проводит опасные контратаки. Они способны сочетать хорошую игру с компактной обороной. Эта команда страшно сильна», – заявил после матча Симеоне.

По прошествии шести туров лидирующий в чемпионате Испании «Реал» опережает «Атлетико» на восемь очков.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Атлетико Мадрид Диего Симеоне
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Комментарии (1)
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alex swinya redkaya
19 Сентября 2022 в 01:29
А оборона Атлетико прямо шапито какое-то любой пас и любой пёс может пройти
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окончен Реал Сосьедад 2:1 Эспаньол 1.72 3.80 5.50
окончен Бетис 2:1 Жирона 1.72 3.80 5.30
окончен Атлетико М 1:2 Реал Мадрид 3.10 3.50 2.40
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