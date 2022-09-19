Симеоне: «Реал» – страшная сила»

Главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне отдал должное соперникам после поражения в мадридском дерби.

«Матрасники» уступили «сливочным» в родных стенах со счётом 1:2, позволив команде Карло Анчелотти продлить серию побед в нынешнем сезоне до девяти матчей.

«Реал» не бегает много, но грамотно закрывается, лишает тебя свободного пространства и проводит опасные контратаки. Они способны сочетать хорошую игру с компактной обороной. Эта команда страшно сильна», – заявил после матча Симеоне.

По прошествии шести туров лидирующий в чемпионате Испании «Реал» опережает «Атлетико» на восемь очков.