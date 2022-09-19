Симеоне установил новый клубный рекорд «Атлетико»

В заключительном матче шестого тура испанской Ла Лиги мадридский «Атлетико» принимал на своем поле земляков из «Реала», проиграв в итоге со счетом 1:2. Таким образом, поражение омрачило рекордный матч для Диего Симеоне - он провел свой 408-й матч у руля «матрасников», что стало новым рекордом клуба. Прежнее достижение принадлежало Луису Арагонесу - 407 матчей у руля команды.

Аргентинский специалист возглавил «Атлетико» в 2012 году, он дважды приводил клуб к победе в чемпионате Испании, а также дважды выводил команду в финал Лиги чемпионов - самого престижного клубного турнира Европы.