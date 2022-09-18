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Чемпионат Испании. Ла Лига

Асенсио может покинуть «Реал» свободным агентом

 
18 Сентября 2022 • 01:18 Комментировать
Атлетико М
...
Реал Мадрид
1 3.20 X 3.45 2 2.20
Через 19 ч. 16 мин.

Вингер мадридского «Реала» Марко Асенсио может сменить клуб следующим летом без платы за трансфер.

В августе 26-летний футболист рассматривал возможность ухода из «Реала», но так и не нашёл для себя подходящих вариантов. Ранее сообщалось об интересе к испанцу со стороны «Милана» и лондонского «Арсенала», что тоже не вылилось во что-либо конкретное. Контракт Асенсио истекает по окончании сезона 2022/23, и несколько клубов уже сейчас активно изучают возможность приглашения игрока в качестве свободного агента следующим летом, докладывает инсайдер Фабрицио Романо. О каких именно клубах идёт речь – пока неясно.

В текущей кампании Марко Асенсио забил один гол, ни разу не выйдя в старте и трижды появившись на замену.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Марко Асенсио
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АТЛЕТИКО М РЕАЛ МАДРИД
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