Асенсио может покинуть «Реал» свободным агентом

Вингер мадридского «Реала» Марко Асенсио может сменить клуб следующим летом без платы за трансфер.

В августе 26-летний футболист рассматривал возможность ухода из «Реала», но так и не нашёл для себя подходящих вариантов. Ранее сообщалось об интересе к испанцу со стороны «Милана» и лондонского «Арсенала», что тоже не вылилось во что-либо конкретное. Контракт Асенсио истекает по окончании сезона 2022/23, и несколько клубов уже сейчас активно изучают возможность приглашения игрока в качестве свободного агента следующим летом, докладывает инсайдер Фабрицио Романо. О каких именно клубах идёт речь – пока неясно.

В текущей кампании Марко Асенсио забил один гол, ни разу не выйдя в старте и трижды появившись на замену.