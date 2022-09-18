Вальверде отметился результативным действием в пятом матче подряд

Федерико Вальверде в очередной раз напрямую поучаствовал в голе мадридского «Реала».

Полузащитник сказал своё слово в мадридском дерби против «Атлетико», поразив ворота на 36-й минуте и установив на табло счёт 2:0 в пользу «сливочных». 24-летний уругваец отличается результативным действием уже в пятом поединке подряд: ранее «Бетис» и «Селтик» пострадали от точных передач Вальверде, ставших голевыми, а ворота «Мальорки» и «РБ Лейпцига» хавбек поразил сам.

В общей сложности на счету Федерико Вальверде уже четыре гола и два результативных паса в девяти матчах текущей кампании – уже значительно больше, чем за весь предыдущий сезон (1+2).