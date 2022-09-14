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Мбаппе: «У меня особая связь с «Реалом»

 
14 Сентября 2022 • 01:59 Комментировать
Лион
...
ПСЖ
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18.09 21:45

Нападающий «Пари Сен-Жермен» Килиан Мбаппе вновь рассказал о своём отношении к мадридскому «Реалу».

В мае 23-летний француз отказался от предложения «сливочных», решив продлить контракт с парижанами, что не мешает ему регулярно высказываться о мадридском клубе в исключительно позитивном ключе.

«Я общаюсь с «Реалом» уже много лет. Мне кажется, у меня особая связь с этим клубом, хоть я и никогда не выступал за него, – приводит слова Мбаппе The New York Times. – Думаю, «Реал» – один из лучших клубов мира. Возможно, лучший. Могу лишь вновь пожелать «Мадриду» всего хорошего», – заявил лидер атаки «ПСЖ».

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид ПСЖ Килиан Мбаппе
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ЛИОН ПСЖ
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