Мбаппе: «У меня особая связь с «Реалом»

Нападающий «Пари Сен-Жермен» Килиан Мбаппе вновь рассказал о своём отношении к мадридскому «Реалу».

В мае 23-летний француз отказался от предложения «сливочных», решив продлить контракт с парижанами, что не мешает ему регулярно высказываться о мадридском клубе в исключительно позитивном ключе.

«Я общаюсь с «Реалом» уже много лет. Мне кажется, у меня особая связь с этим клубом, хоть я и никогда не выступал за него, – приводит слова Мбаппе The New York Times. – Думаю, «Реал» – один из лучших клубов мира. Возможно, лучший. Могу лишь вновь пожелать «Мадриду» всего хорошего», – заявил лидер атаки «ПСЖ».