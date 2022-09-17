Саншеш не поможет «ПСЖ» в матче с «Лионом»

Полузащитник «ПСЖ» Ренату Саншеш не поможет своей команде в ближайшем туре чемпионата Франции с «Лионом». Напомним, что португалец отсутствует в обойме парижан с 9 сентября, когда получил небольшую травму.

В матче с «Лионом» «ПСЖ» также не поможет центральный защитник Преснел Кимпембе, травма которого гораздо серьёзней, чем у Саншеша. Француз может пропустить до 6 недель из-за своего повреждения.

Матч между «Лионом» и «ПСЖ» должен стартовать завтра в 21:45 по московскому времени. Команда Кристофа Галтье в данный момент возглавляет турнирную таблицу Лиги 1 с 19 очками после 7 туров – столько же в активе у «Марселя».