Рамос открыт к продлению контракта с «ПСЖ»

Защитник «ПСЖ» Серхио Рамос готов продлить своё пребывание во французском клубе. По информации от журналиста Адриена Гренье, испанец открыт к обсуждению нового контракта. Действующее соглашение футболиста истекает в конце сезона.

Если первая кампания Рамоса в «ПСЖ» выдалась неудачной из-за эпидемии травм, то в начале нового сезона Серхио удалось решить проблемы со здоровьем и провести 9 матчей во всех турнирах. Напомним, что год назад руководство «ПСЖ» раздумывало над прекращением сотрудничества с игроком из-за его травматичности.

Рамос выступает за «ПСЖ» с прошлого лета, когда перебрался в команду из мадридского «Реала» на правах свободного агента.