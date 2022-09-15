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Чемпионат Франции. Лига 1

Рамос открыт к продлению контракта с «ПСЖ»

 
15 Сентября 2022 • 13:51 Комментировать
Лион
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ПСЖ
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18.09 21:45

Защитник «ПСЖ» Серхио Рамос готов продлить своё пребывание во французском клубе. По информации от журналиста Адриена Гренье, испанец открыт к обсуждению нового контракта. Действующее соглашение футболиста истекает в конце сезона.

Если первая кампания Рамоса в «ПСЖ» выдалась неудачной из-за эпидемии травм, то в начале нового сезона Серхио удалось решить проблемы со здоровьем и провести 9 матчей во всех турнирах. Напомним, что год назад руководство «ПСЖ» раздумывало над прекращением сотрудничества с игроком из-за его травматичности.

Рамос выступает за «ПСЖ» с прошлого лета, когда перебрался в команду из мадридского «Реала» на правах свободного агента.

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Евро-Футбол.Ру,
ПСЖ Серхио Рамос
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ЛИОН ПСЖ
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