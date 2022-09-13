Центральный защитник «ПСЖ» Преснел Кимпембе пропустит 6 недель из-за травмы. Об этом в социальных сетях сообщает журналист Адриен Гренье, который ранее рассказал, что француз не участвовал в сегодняшней тренировке команды Кристофа Галтье.

Таким образом, Преснел должен восстановиться как раз к тому моменту, когда до старта чемпионата мира в Катаре останется всего несколько дней.

Летом Кимпембе мог покинуть «ПСЖ» ради перехода в лондонский «Челси», где его ждал бывший тренер Томас Тухель. Тем не менее, француз решил остаться в команде и продолжать бороться за место в основе, даже вопреки слухам о трансфере Милана Шкриньяра из «Интера».