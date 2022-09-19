Месси прокомментировал победу «ПСЖ» над «Лионом»

Звездный форвард столичного «ПСЖ» Лионель Месси прокомментировал гостевую победу над «Лионом» в матче восьмого тура чемпионата Франции. Парижане выиграли с минимальным счетом 1:0, единственный гол в активе 35-летнего аргентинского бомбардира.

«Важный результат перед матчами сборной Аргентины», - оставил сообщение опытный нападающий в социальных сетях.

В нынешнем розыгрыше французской Лиги 1 Месси принял участие в восьми матчах, отметившись четырьмя забитыми мячами и семью голевыми передачами.

В настоящий момент «ПСЖ» с 22 набранными баллами лидирует в турнирной таблице Лиги 1.