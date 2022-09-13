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«ПСЖ» рассмотрит возможность продажи Мбаппе в 2023 году

 
13 Сентября 2022 • 01:52 Комментировать
Лион
...
ПСЖ
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18.09 21:45

Нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе, вероятно, сможет сменить клуб уже следующим летом.

Как недавно выяснили французские СМИ, действующее соглашение форварда с парижанами рассчитано не на три года, а лишь на два с опцией однолетнего продления, которую может активировать только сам Мбаппе. По информации L’Equipe, летом 2023 года руководство «ПСЖ» попытается убедить футболиста воспользоваться вышеуказанным пунктом в контракте, а в случае отказа рассмотрит возможность продажи, чтобы не рисковать расстаться со звездой бесплатно, как это едва не произошло в текущем году.

Напомним, что Килиан Мбаппе имел предварительную договорённость с мадридским «Реалом», но в мае всё же решил продлить контракт с «ПСЖ».

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид ПСЖ Килиан Мбаппе
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