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Чемпионат Франции. Лига 1

Галтье: «Неймар значительно прибавил по сравнению с прошлым сезоном»

 
14 Сентября 2022 • 02:22 Комментировать
Лион
...
ПСЖ
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18.09 21:45

Главный тренер «Пари Сен-Жермен» Кристоф Галтье отметил прогресс бразильского нападающего.

«Неймар показывает великолепный футбол на старте сезона. Сейчас он играет гораздо лучше, чем в прошлой кампании, действует намного эффективнее. У него есть конкретные цели, ради достижения которых он упорно трудится. Было бы слишком нескромно заявлять, что причина его выдающейся формы заключается только в тренерском подходе», – отметил Галтье.

Неймар провёл девять матчей за «ПСЖ» в текущем сезоне, десять раз поразив чужие ворота и семь раз ассистировав товарищам по команде во всех турнирах.

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Евро-Футбол.Ру,
ПСЖ Неймар Кристоф Галтье
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ЛИОН ПСЖ
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