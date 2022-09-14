Галтье: «Неймар значительно прибавил по сравнению с прошлым сезоном»

Главный тренер «Пари Сен-Жермен» Кристоф Галтье отметил прогресс бразильского нападающего.

«Неймар показывает великолепный футбол на старте сезона. Сейчас он играет гораздо лучше, чем в прошлой кампании, действует намного эффективнее. У него есть конкретные цели, ради достижения которых он упорно трудится. Было бы слишком нескромно заявлять, что причина его выдающейся формы заключается только в тренерском подходе», – отметил Галтье.

Неймар провёл девять матчей за «ПСЖ» в текущем сезоне, десять раз поразив чужие ворота и семь раз ассистировав товарищам по команде во всех турнирах.