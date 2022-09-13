Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Франции. Лига 1

«ПСЖ» предложит Месси новый контракт при определённом условии

 
13 Сентября 2022 • 02:04 Комментировать
Лион
...
ПСЖ
1 4.50 X 4.80 2 1.60
18.09 21:45

Нападающий «Пари Сен-Жермен» Лионель Месси может быть награждён новым контрактом.

В парижском клубе довольны уровнем игры аргентинца и его вкладом в успехи команды на старте сезона. Как информирует журналист Лоик Танзи, спортивный директор «ПСЖ» Луиш Кампуш всерьёз подумывает о новом двухлетнем контракте для Месси. Официальные переговоры могут стартовать после чемпионата мира в Катаре, если звёздный форвард продолжит в том же духе.

В текущей кампании Лионель Месси отметился четырьмя забитыми мячами и семью голевыми передачами в девяти матчах за «ПСЖ» во всех турнирах. Действующий контракт 35-летнего игрока истекает в июне 2023 года.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Лионель Месси ПСЖ Луиш Кампуш
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
ЛИОН ПСЖ
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 13 Сентября
02:04 · Франция. Лига 1
«ПСЖ» предложит Месси новый контракт при определённом условии
01:52 · Испания. Ла Лига
«ПСЖ» рассмотрит возможность продажи Мбаппе в 2023 году
12 Сентября
14:05 · Франция. Лига 1
Агент Головина ответил на вопрос о состоянии футболиста
13:12 · Франция. Лига 1
Головин высказался о победной серии «Монако»
09:23 · Франция. Лига 1
Галтье рассказал, что думает о Неймаре
07:12 · Франция. Лига 1
«ПСЖ» потерял Кимпембе из-за травмы
06:59 · Франция. Лига 1
Тренер «Монако» оценил игру Головина в матче с «Лионом»
06:43 · Франция. Лига 1
Хакими: «Мбаппе счастлив в «ПСЖ»
05:18 · Франция. Лига 1
«Марсель» выдал свой лучший старт сезона
11 Сентября
23:47 · Франция. Лига 1
«Монако» набирает ход, повержен «Лион»
21:15 · Франция. Лига 1
Головин выйдет в стартовом составе на матч с «Лионом»
21:15 · Франция. Лига 1
«Монако» - «Лион»: прямая трансляция, составы, онлайн - 2:1
20:05 · Франция. Лига 1
«Ренн» забил 5 мячей в ворота «Осера»
18:06 · Франция. Лига 1
«Ницца», «Тулуза», «Анже» и «Лорьян» добились побед
16:05 · Франция. Лига 1
«Страсбург» не смог забить в ворота «Клермона»
Все новости
Рекомендуем