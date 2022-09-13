«ПСЖ» предложит Месси новый контракт при определённом условии

Нападающий «Пари Сен-Жермен» Лионель Месси может быть награждён новым контрактом.

В парижском клубе довольны уровнем игры аргентинца и его вкладом в успехи команды на старте сезона. Как информирует журналист Лоик Танзи, спортивный директор «ПСЖ» Луиш Кампуш всерьёз подумывает о новом двухлетнем контракте для Месси. Официальные переговоры могут стартовать после чемпионата мира в Катаре, если звёздный форвард продолжит в том же духе.

В текущей кампании Лионель Месси отметился четырьмя забитыми мячами и семью голевыми передачами в девяти матчах за «ПСЖ» во всех турнирах. Действующий контракт 35-летнего игрока истекает в июне 2023 года.