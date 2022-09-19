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Чемпионат Франции. Лига 1

Неймар установил современный рекорд чемпионата Франции

 
19 Сентября 2022 • 00:52 Комментировать
Лион
0:1
ПСЖ
окончен

Нападающий «Пари Сен-Жермен» Неймар вновь не ушёл с поля без результативного действия, улучшив и без того невероятные показатели.

Бразилец отметился голевой передачей на Лионеля Месси в матче Лиги 1 против «Лиона». Данный гол, забитый на пятой минуте, так и остался единственным в поединке. После всего восьми туров чемпионата Неймар уже достиг отметки в 15 результативных действий (8 голов и 7 голевых передач). Таким образом, как информирует StatsFoot, звезде «ПСЖ» удалось быстрее всех в истории Лиги 1 (с начала текущего века) добиться такого показателя по ходу одного сезона.

На данный момент Неймар возглавляет бомбардирскую гонку чемпионата, а в списке лучших ассистентов делит лидерство с Лионелем Месси.

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Евро-Футбол.Ру,
ПСЖ Неймар Лига 1
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