Неймар установил современный рекорд чемпионата Франции

Нападающий «Пари Сен-Жермен» Неймар вновь не ушёл с поля без результативного действия, улучшив и без того невероятные показатели.

Бразилец отметился голевой передачей на Лионеля Месси в матче Лиги 1 против «Лиона». Данный гол, забитый на пятой минуте, так и остался единственным в поединке. После всего восьми туров чемпионата Неймар уже достиг отметки в 15 результативных действий (8 голов и 7 голевых передач). Таким образом, как информирует StatsFoot, звезде «ПСЖ» удалось быстрее всех в истории Лиги 1 (с начала текущего века) добиться такого показателя по ходу одного сезона.

На данный момент Неймар возглавляет бомбардирскую гонку чемпионата, а в списке лучших ассистентов делит лидерство с Лионелем Месси.