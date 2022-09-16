Навас отказал «Олимпиакосу»

Запасной голкипер «ПСЖ» Кейлор Навас отказался переходить в греческий «Олимпиакос». По информации от журналиста Адриена Гренье, афинский клуб обращался к парижанам по трансферу костариканца, но футболист ответил отказом.

Во-первых, «Олимпиакос» не смог бы удовлетворить финансовые требования Наваса, а во-вторых, сам Кейлор не заинтересован в переходе в команду подобного уровня. Костариканец хотел бы перейти в топ-клуб, который борется за трофеи.

Перед закрытием трансферного окна в Италии Навас мог оказаться в «Наполи», но футболист не успел согласовать с «ПСЖ» условия разрыва контракта.

Напомним, Навас выступает за «ПСЖ» с лета 2019 года, когда перебрался в команду из мадридского «Реала».