«ПСЖ» объявил состав на игру с «Лионом», Неймар, Месси и Мбаппе - все в сборе

В центральном, последнем матче восьмого тура французской Лиги 1 «ПСЖ» сыграет в гостевом матче с «Лионом», парижане в этом году еще не проигрывали, но «Лион» - один из тех немногих во Франции клубов, который способен доставить им такое неудовольствие. Накануне игры главный тренер парижского клуба Кристоф Галтье объявил состав своей команды.

«ПСЖ»: Доннарумма, Хакими, Рамос, Маркиньос, Данило, Мендеш, Фабиан, Верратти, Месси, Неймар, Мбаппе.

Встреча между «Лионом» и «ПСЖ» начнется в 21:45 по московскому времени, ее онлайн-трансляция будет доступна на нашем сайте.