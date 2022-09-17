Кампуш – о новом контракте Рамоса с «ПСЖ»: «Почему бы и нет?»

Советник «ПСЖ» Луиш Кампуш не против того, чтобы французская команда продлила контракт с центральным защитником Серхио Рамосом, который наконец больше не испытывает проблем со здоровьем и регулярно выступает в основе.

«Я очень счастлив, что у «ПСЖ» есть Серхио Рамос, поэтому если он продолжит так выступать, то почему бы и нет? Серхио проводит отличный сезон. То же самое я могу сказать о Лионеле Месси. Было бы неплохо продлить контракты с обоими», – цитирует Кампуша французское издание RMC Sport.

Напомним, что Рамос выступает за «ПСЖ» с прошлого лета, когда перешёл в команду на правах свободного агента из мадридского «Реала», в составе которого выиграл 4 Лиги чемпионов.