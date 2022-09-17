Галтье: «Верратти – один из лучших в Европе»

Рулевой «Пари Сен-Жермен» Кристоф Галтье высоко оценивает способности хавбека своей команды Марко Верратти.

«На мой взгляд, Верратти – один из лучших игроков Европы в своём амплуа. Когда его нет на поле, сразу ловишь себя на мысли, что в игре «ПСЖ» чего-то не хватает. Он выступает на исключительном уровне», – заявил французский специалист на пресс-конференции в преддверии матча Лиги 1 против «Лиона», который состоится в воскресенье.

За десять лет в составе парижан Марко Верратти отыграл 388 матчей, отметившись 11 голами и 61 результативной передачей. В текущей кампании 29-летний итальянский полузащитник сыграл десять раз, однажды отличившись голевым пасом.