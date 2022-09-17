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Чемпионат Франции. Лига 1

Галтье: «Верратти – один из лучших в Европе»

 
17 Сентября 2022 • 21:09 Комментировать
Лион
...
ПСЖ
1 4.50 X 4.70 2 1.62
Через 23 ч. 39 мин.

Рулевой «Пари Сен-Жермен» Кристоф Галтье высоко оценивает способности хавбека своей команды Марко Верратти.

«На мой взгляд, Верратти – один из лучших игроков Европы в своём амплуа. Когда его нет на поле, сразу ловишь себя на мысли, что в игре «ПСЖ» чего-то не хватает. Он выступает на исключительном уровне», – заявил французский специалист на пресс-конференции в преддверии матча Лиги 1 против «Лиона», который состоится в воскресенье.

За десять лет в составе парижан Марко Верратти отыграл 388 матчей, отметившись 11 голами и 61 результативной передачей. В текущей кампании 29-летний итальянский полузащитник сыграл десять раз, однажды отличившись голевым пасом.

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Евро-Футбол.Ру,
ПСЖ Кристоф Галтье Марко Верратти
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ЛИОН ПСЖ
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