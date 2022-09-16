Ляказетт сделает операцию по удалению полипа

Нападающий «Лиона» Александр Ляказетт в начале следующей недели ляжет под нож хирургов для удаления полипа. По информации от L’Equipe, француз хочет избавиться от своего хриплого голоса.

Напомним, что Ляказетт целых 5 лет выступал в составе лондонского «Арсенала». Нападающий покинул команду этим летом на правах свободного агента и вернулся в «Лион», где играл ещё до перехода в стан «канониров».

В новом сезоне Ляказетт забил уже 4 гола в чемпионате Франции за 7 матчей. Ровно столько же француз забил за весь прошлый сезон в Английской премьер-лиге в составе «Арсенала».

Ляказетт сделает операцию в начале следующей недели, чтобы успеть восстановиться к клубному футболу после международной паузы.