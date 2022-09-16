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Чемпионат Франции. Лига 1

Ляказетт сделает операцию по удалению полипа

 
16 Сентября 2022 • 13:41 Комментировать (2)
Лион
...
ПСЖ
1 4.50 X 4.70 2 1.62
18.09 21:45

Нападающий «Лиона» Александр Ляказетт в начале следующей недели ляжет под нож хирургов для удаления полипа. По информации от L’Equipe, француз хочет избавиться от своего хриплого голоса.

Напомним, что Ляказетт целых 5 лет выступал в составе лондонского «Арсенала». Нападающий покинул команду этим летом на правах свободного агента и вернулся в «Лион», где играл ещё до перехода в стан «канониров».

В новом сезоне Ляказетт забил уже 4 гола в чемпионате Франции за 7 матчей. Ровно столько же француз забил за весь прошлый сезон в Английской премьер-лиге в составе «Арсенала».

Ляказетт сделает операцию в начале следующей недели, чтобы успеть восстановиться к клубному футболу после международной паузы.

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Евро-Футбол.Ру,
Лион Александр Ляказетт
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ЛИОН ПСЖ
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Комментарии (2)
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ингерман
16 Сентября 2022 в 14:29
ай а фоцку апосля операции смогете разместить на отделнай вецке.. а то народ волнуеца.. хочец знать.. )))
ARTUR
16 Сентября 2022 в 14:03
Еще напишите как лобковых вшей выводил
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