Неймар – лучший в современной истории Лиги 1 по голам и ассистам в первых 100 матчах

Нападающий «Пари Сен-Жермен» Неймар сегодня преодолеет отметку в сто матчей в чемпионате Франции.

Юбилейной для бразильца станет встреча с «Лионом», которая начнётся в 21:45 по московскому времени. 30-летний лидер парижан попал в стартовый состав, где составит компанию Лионелю Месси и Килиану Мбаппе в атакующем трио.

За 99 сыгранных матчей Неймар записал в свой актив 120 результативных действий (77 голов и 43 голевых паса) – лучший показатель в современной истории Лиги 1 на дистанции в сто матчей (с сезона 2006/07, когда начали вестись подсчёты).

На данный момент Неймар возглавляет список бомбардиров чемпионата с восемью точными ударами. Также на счету форварда шесть ассистов.