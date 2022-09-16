Дани Алвес сделал выбор между Пеле и Месси

Знаменитый бразильский футболист Дани Алвес сравнил своего соотечественника Пеле с аргентинцем Лионелем Месси.

«Месси изменил целое футбольное поколение, но для меня Пеле не должен участвовать ни в каких спорах за звание лучшего с кем-либо.

Лучший футболист в истории? Месси. Пеле – в отдельной категории», – заявил 39-летний крайний защитник, ныне выступающий в Мексике за «Пумас».

Дани Алвес знаком с Лионелем Месси по совместной игре в «Барселоне». Бразилец – действующий рекордсмен среди всех футболистов мира по завоёванным трофеям, и именно 35-летний форвард «ПСЖ» является его ближайшим преследователем.