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Чемпионат Франции. Лига 1

Дани Алвес сделал выбор между Пеле и Месси

 
16 Сентября 2022 • 00:13 Комментировать (1)
Лион
...
ПСЖ
1 4.50 X 4.70 2 1.60
18.09 21:45

Знаменитый бразильский футболист Дани Алвес сравнил своего соотечественника Пеле с аргентинцем Лионелем Месси.

«Месси изменил целое футбольное поколение, но для меня Пеле не должен участвовать ни в каких спорах за звание лучшего с кем-либо.

Лучший футболист в истории? Месси. Пеле – в отдельной категории», – заявил 39-летний крайний защитник, ныне выступающий в Мексике за «Пумас».

Дани Алвес знаком с Лионелем Месси по совместной игре в «Барселоне». Бразилец – действующий рекордсмен среди всех футболистов мира по завоёванным трофеям, и именно 35-летний форвард «ПСЖ» является его ближайшим преследователем.

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Евро-Футбол.Ру,
Пеле Лионель Месси Дани Алвес
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ЛИОН ПСЖ
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Комментарии (1)
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Alex1972
16 Сентября 2022 в 00:39
Есть ещё отдельная клетка... Или скамейка... Для пенальтэссы... А-ха-ха-ха...
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16.09  22:00 Осер ... Лорьян 2.70 3.30 2.70
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