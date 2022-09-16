Дани Алвес: «Буду играть до 50, если Месси обойдёт меня по трофеям»

Правый защитник мексиканского «Пумас» Дани Алвес не намерен уступать звание самого титулованного футболиста своему давнему товарищу Лионелю Месси.

По окончании сезона 2021/22 «Барселона» решила не предлагать новый контракт 39-летнему бразильцу, но тот даже не думает об уходе на футбольную пенсию.

«Я не люблю заглядывать далеко в будущее, – отвечает на вопрос о завершении карьеры Алвес. – Никогда не знаешь, что может произойти, жизнь сама ответит на все вопросы. Но если Месси обойдёт меня по количеству выигранных трофеев, я хочу продолжать играть до 50 лет», – заявил знаменитый латераль, чем контракт с «Пумас» рассчитан до следующего года.