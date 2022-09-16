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Чемпионат Франции. Лига 1

Дани Алвес: «Буду играть до 50, если Месси обойдёт меня по трофеям»

 
16 Сентября 2022 • 00:23 Комментировать (1)
Лион
...
ПСЖ
1 4.50 X 4.70 2 1.60
18.09 21:45

Правый защитник мексиканского «Пумас» Дани Алвес не намерен уступать звание самого титулованного футболиста своему давнему товарищу Лионелю Месси.

По окончании сезона 2021/22 «Барселона» решила не предлагать новый контракт 39-летнему бразильцу, но тот даже не думает об уходе на футбольную пенсию.

«Я не люблю заглядывать далеко в будущее, – отвечает на вопрос о завершении карьеры Алвес. – Никогда не знаешь, что может произойти, жизнь сама ответит на все вопросы. Но если Месси обойдёт меня по количеству выигранных трофеев, я хочу продолжать играть до 50 лет», – заявил знаменитый латераль, чем контракт с «Пумас» рассчитан до следующего года.

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Евро-Футбол.Ру,
Лионель Месси Дани Алвес ПСЖ Пумас
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ЛИОН ПСЖ
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Комментарии (1)
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Alex1972
16 Сентября 2022 в 00:34
Хотелка отсохнет к тому времени.. Хе-хе...
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16.09  22:00 Осер ... Лорьян 2.70 3.30 2.70
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