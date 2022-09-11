Хакими: «Я доверяю Месси, даже когда он не пасует на меня»

Защитник «ПСЖ» Ашраф Хакими высказался о взаимодействии на поле с нападающим команды Лионелем Месси.

Напомним, в 7-м туре французской Лиги 1 парижане одолели на своём поле «Брест» (1:0).

«Когда я прошу мяч, а Лео не отдаёт его мне, это происходит потому, что он может отдать передачу другому футболисту. Это не проблема. Я доверяю ему, даже когда он не пасует на меня», — приводит слова Хакими Goal.

В текущем сезоне Хакими провёл в составе парижан восемь матчей, в которых забил два гола и отдал две результативные передачи.

После семи проведённых игр «ПСЖ» возглавляет турнирную таблицу чемпионата Франции, имея в своём активе 19 набранных очков.