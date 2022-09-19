Линекер поразился тому, насколько Месси превосходит Роналду по статистике голов

Бывший английский футболист Гари Линекер высказался на тему главного противостояния в современном футболе.

Как с восхищением отметил 61-летний экс-нападающий в социальных сетях, Лионель Месси опережает Криштиану Роналду по количеству забитых голов без пенальти, проведя при этом на 150 матчей меньше.

В воскресенье нападающий «ПСЖ» забил очередной гол, поразив ворота «Лиона» в матче чемпионата Франции (1:0). Проведя 11 игр в сезоне 2022/23, 35-летний аргентинец отметился шестью мячами и восемью голевыми передачами. На счету Роналду пока только один гол в восьми матчах за «Манчестер Юнайтед», однако португалец вышел в старте лишь трижды.