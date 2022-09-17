Галтье: «Никогда не думал о том, чтобы лишить Маркиньоса капитанской повязки»

Главный тренер «ПСЖ» Кристоф Галтье признался, что никогда не хотел лишать защитника Маркиньоса капитанской повязки. Напомним, что бразилец выступает за парижский клуб с 2013 года, когда перешёл из «Ромы».

«Я ни в коем случае никогда не думал о том, чтобы лишить Маркиньоса капитанской повязки. Он в клубе почти 10 лет. Мы говорим об очень важном игроке. Он знает всё о клубе и чемпионате», – заверил Галтье на пресс-конференции.

Напомним, что до Маркиньоса капитаном «ПСЖ» был Тьяго Силва, который с 2020 года выступает за лондонский «Челси». Серхио Рамос и Лионель Месси, играющие ныне за «ПСЖ», ранее были капитанами мадридского «Реала» и «Барселоны» соответственно.