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Чемпионат Франции. Лига 1

Месси побил рекорд Роналду, сыграв на 150 матчей меньше

 
19 Сентября 2022 • 06:41 Комментировать
Лион
0:1
ПСЖ
окончен

Нападающий французского «ПСЖ» Лионель Месси забил гол во вчерашнем поединке чемпионата Франции против «Лиона» (1:0). Как информирует Champions League Stats, этот мяч стал для 35-летнего аргентинца 672-м без учета пенальти.

Месси смог превзойти рекорд звезды «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду, на счету которого 671 гол без учета результативных ударов с 11-метровой отметки. Примечательно, что Лионелю для достижения этой цели понадобилось на 150 матчей меньше, чем 37-летнему португальцу.

Месси защищает цвета «ПСЖ» с лета прошлого года. Трудовое соглашение аргентинца с флагманом Лиги 1 рассчитано до конца нынешнего сезона.

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Евро-Футбол.Ру,
Криштиану Роналду Лионель Месси ПСЖ
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