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Чемпионат Франции. Лига 1

Раскрыта деталь контракта Мбаппе с «ПСЖ», позволяющая игроку давить на клуб

 
13 Сентября 2022 • 00:59 Комментировать
Лион
...
ПСЖ
1 4.50 X 4.80 2 1.60
18.09 21:45

Соглашение Килиана Мбаппе с «Пари Сен-Жермен» рассчитано до лета 2025 года, но есть одна важная оговорка.

В мае 23-летний нападающий поставил подпись под новым договором с «ПСЖ», отвергнув предложение мадридского «Реала». Контракт звёздного француза рассчитан на три года, однако третий год в соглашении не является обязательным – его может активировать только сам Мбаппе в одностороннем порядке, информирует L’Equipe. Данная опция позволит игроку давить на руководство с целью добиться желаемых трансферов или других мер. Таким образом, форвард может стать свободным агентом уже в 2024 году, если сам того пожелает.

В нынешнем сезоне на счету Килиана Мбаппе девять голов в семи матчах за «ПСЖ».

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Евро-Футбол.Ру,
ПСЖ Килиан Мбаппе
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ЛИОН ПСЖ
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