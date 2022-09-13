Раскрыта деталь контракта Мбаппе с «ПСЖ», позволяющая игроку давить на клуб

Соглашение Килиана Мбаппе с «Пари Сен-Жермен» рассчитано до лета 2025 года, но есть одна важная оговорка.

В мае 23-летний нападающий поставил подпись под новым договором с «ПСЖ», отвергнув предложение мадридского «Реала». Контракт звёздного француза рассчитан на три года, однако третий год в соглашении не является обязательным – его может активировать только сам Мбаппе в одностороннем порядке, информирует L’Equipe. Данная опция позволит игроку давить на руководство с целью добиться желаемых трансферов или других мер. Таким образом, форвард может стать свободным агентом уже в 2024 году, если сам того пожелает.

В нынешнем сезоне на счету Килиана Мбаппе девять голов в семи матчах за «ПСЖ».