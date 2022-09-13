Нападающий «ПСЖ» Лионель Месси не будет принимать решений по своему будущему до чемпионата мира, который пройдёт с ноября по декабрь в Катаре. Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо в социальных сетях.

Напомним, что действующий контракт Месси с «ПСЖ» рассчитан до конца нынешнего сезона. Сам французский клуб пока не спешит предлагать аргентинцу новое соглашение.

Ранее появлялись слухи, что Месси может вернуться в каталонскую «Барселону». Если аргентинец пойдёт на сокращение зарплаты, через год этот вариант будет вполне возможным.

В новом сезоне Месси отметился 3 голами и 7 ассистами в чемпионате Франции.