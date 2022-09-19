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Чемпионат Франции. Лига 1

Галтье рассказал о характере травмы Верратти

 
19 Сентября 2022 • 11:00 Комментировать
Лион
0:1
ПСЖ
окончен

Стал известен характер повреждения опорного полузащитника «ПСЖ» Марко Верратти. Итальянец травмировался по ходу вчерашнего поединка чемпионата Франции против «Лиона» (1:0) и был заменен в середине второго тайма.

«У Верратти повреждена икроножная мышца. Я обеспокоен его травмой. В ближайшее время он пройдет медобследование», - передает слова главного тренера команды Кристофа Галтье RMC Sport.

В нынешнем сезоне чемпионата Франции 29-летний полузащитник принял участие в восьми поединках, в которых получил три желтые карточки.

По итогам восьми туров Лиги 1 парижский гранд набрал 22 балла и занимает первое место в турнирной таблице.

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Евро-Футбол.Ру,
ПСЖ Кристоф Галтье Марко Верратти
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