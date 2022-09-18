«ПСЖ» забил только один гол в победном матче с «Лионом»

Притормозивший в последнее время «Лион» попал под «ПСЖ» в восьмом туре Лиги 1. Столичная команда уже на пятой минуте повела в счете после комбинации Неймара и Лионеля Месси, после чего довела дело до победы. Аргентинец тут же дважды атаковал, но попал в защитника и вратаря. Соперник ответил неточным ударом Александра Ляказетта и парированной угрозой Карла Токо-Экамби. Тройка форвардов «ПСЖ» в конце тайма отметилась ударами - счет не изменился.

После перерыва Месси снова бил, и защитник на ленточке выручил. Месси с Неймаром снова побывали на острие атаки, но вратарь Антони Лопеш играл невероятно. Под конец реально выручил и его оппонент Джанлуиджи Доннарумма.

«ПСЖ» с 22 очками снова лидирует, у «Лиона» 13 пунктов и шестое место.