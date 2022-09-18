«ПСЖ» забил только один гол в победном матче с «Лионом»

Притормозивший в последнее время «Лион» попал под «ПСЖ» в восьмом туре Лиги 1. Столичная команда уже на пятой минуте повела в счете после комбинации Неймара и Лионеля Месси, после чего довела дело до победы. Аргентинец тут же дважды атаковал, но попал в защитника и вратаря. Соперник ответил неточным ударом Александра Ляказетта и парированной угрозой Карла Токо-Экамби. Тройка форвардов «ПСЖ» в конце тайма отметилась ударами - счет не изменился.
После перерыва Месси снова бил, и защитник на ленточке выручил. Месси с Неймаром снова побывали на острие атаки, но вратарь Антони Лопеш играл невероятно. Под конец реально выручил и его оппонент Джанлуиджи Доннарумма.
«ПСЖ» с 22 очками снова лидирует, у «Лиона» 13 пунктов и шестое место.
Протокол игры
|5'Месси Лионель (0:1)
Лопеш Антони•Гюсто Мало•Мендес Тьяго•Люкеба Кастелло•Тальяфико Николас•Тете75' (Шерки Райан (75') •Какере Максанс75' (Рен-Аделед Жефф (75') •Толиссо Корентен46' (Лепнан Йоанн (46') •Токо-Экамби Карл88' (Баркола Бредли (88') •Дембеле Мусса II•Ляказетт Александр
Доннарумма Джанлуиджи•Рамос Серхио•Маркиньос Маркос•Данилу Перейра•Хакими Ашраф•Мендеш Нуну•Фабиан Руис57' (Витинью II (57') •Верратти Марко 39'64' (Мукиэле Норди (64') •Месси Лионель•Неймар86' (Солер Карлос (86') •Мбаппе Килиан
18 сентября. Стадион "Гроупама Арена".
Бан пользователя