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Чемпионат Франции. Лига 1

«ПСЖ» забил только один гол в победном матче с «Лионом»

 
18 Сентября 2022 • 23:37 Комментировать
Лион
0:1
ПСЖ
окончен

Притормозивший в последнее время «Лион» попал под «ПСЖ» в восьмом туре Лиги 1. Столичная команда уже на пятой минуте повела в счете после комбинации Неймара и Лионеля Месси, после чего довела дело до победы. Аргентинец тут же дважды атаковал, но попал в защитника и вратаря. Соперник ответил неточным ударом Александра Ляказетта и парированной угрозой Карла Токо-Экамби. Тройка форвардов «ПСЖ» в конце тайма отметилась ударами - счет не изменился.

После перерыва Месси снова бил, и защитник на ленточке выручил. Месси с Неймаром снова побывали на острие атаки, но вратарь Антони Лопеш играл невероятно. Под конец реально выручил и его оппонент Джанлуиджи Доннарумма.

«ПСЖ» с 22 очками снова лидирует, у «Лиона» 13 пунктов и шестое место.

Протокол игры  
Лион0:1ПСЖ
  5'Месси Лионель (0:1)
Лопеш АнтониГюсто МалоМендес ТьягоЛюкеба КастеллоТальяфико НиколасТете 75' (Шерки Райан ( 75') Какере Максанс 75' (Рен-Аделед Жефф ( 75') Толиссо Корентен 46' (Лепнан Йоанн ( 46') Токо-Экамби Карл 88' (Баркола Бредли ( 88') Дембеле Мусса IIЛяказетт Александр
Запасные: Февр РоменДа Сильва ДамьенРиу РемиМилагрес ЭнрикеДиоманде Синали
Доннарумма ДжанлуиджиРамос СерхиоМаркиньос МаркосДанилу ПерейраХакими АшрафМендеш НунуФабиан Руис 57' (Витинью II ( 57') Верратти Марко  39' 64' (Мукиэле Норди ( 64') Месси ЛионельНеймар 86' (Солер Карлос ( 86') Мбаппе Килиан
Запасные: Экитик ЮгоБитшиабу Эль-ШадайСарабия ПаблоБернат ХуанЗаир-Эмери УорренНавас Кейлор
18 сентября. Стадион "Гроупама Арена".

 

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окончен Брест 0:1 Аяччо 100.00 7.80 1.09
окончен Клермон 1:3 Труа
окончен Марсель 1:1 Ренн 2.03 3.60 3.60
окончен Нант 0:0 Ланс 3.35 3.55 2.15
окончен Лион 0:1 ПСЖ 4.80 4.80 1.60
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