Кампуш может оказаться в «МЮ»

Советник «ПСЖ» Луиш Кампуш может занять должность спортивного директора «Манчестер Юнайтед». По информации от журналиста Адриена Гренье, британский олигарх Джим Рэдклифф, который хочет выкупить «красных дьяволов», хотел бы видеть португальского специалиста на должности спортивного директора.

При этом «Манчестер Юнайтед» может столкнуться с конкуренцией со стороны лондонского «Челси», который тоже хочет заполучить Кампуша, но на роль клубного советника. Спортивным директором «синих» с большой долей вероятности станет Кристоф Фройнд из австрийского «Зальцбурга».

Напомним, что Кампуш лишь недавно занял свою должность в «ПСЖ». Тем не менее, португалец может покинуть клуб из-за разногласий с руководством.