Тен Хаг планирует обсудить январские трансферы «МЮ» во время международной паузы

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг рассказал о том, чем будет заниматься во время международной паузы, когда большинство игроков уедет в расположение своих сборных.

«У нас будет много встреч, мы должны улучшить структуру в клубе и вокруг него. Мы также обсудим январское и летнее трансферное окно», – признался тен Хаг на вчерашней пресс-конференции после выездной победы в Лиге Европы над молдавским «Шерифом».

Напомним, что «Манчестер Юнайтед» зимой может вернуться к кандидатуре Коди Гакпо из ПСВ. На нападающего также будет претендовать «Лидс».