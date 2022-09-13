Мюллер выбрал лучшего из пары Месси-Роналду

Нападающий «Баварии» Томас Мюллер рассказал о том, кого считает лучшим из пары Месси-Роналду.

«Месси или Роналду? Я выберу Роналду. С Месси у меня хорошая статистика, а вот с Криштиану – не лучшая», – цитирует нападающего издание ESPN.

Напомним, что в последний раз Месси и Мюллер встречались на поле в четвертьфинале Лиги чемпионов сезона-2019/20. Тогда мюнхенская «Бавария» разгромила своих соперников со счётом 8:2, а Мюллер оформил дубль.

Сегодня «Бавария» вновь встретиться с «Барселоной» в рамках группового этапа Лиги чемпионов. Игра стартует в Мюнхене на «Альянц Арене» в 22:00 по московскому времени.