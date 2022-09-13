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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Мюллер выбрал лучшего из пары Месси-Роналду

 
13 Сентября 2022 • 14:20 Комментировать
Бавария
...
Барселона
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Через 6 ч. 39 мин.

Нападающий «Баварии» Томас Мюллер рассказал о том, кого считает лучшим из пары Месси-Роналду.

«Месси или Роналду? Я выберу Роналду. С Месси у меня хорошая статистика, а вот с Криштиану – не лучшая», – цитирует нападающего издание ESPN.

Напомним, что в последний раз Месси и Мюллер встречались на поле в четвертьфинале Лиги чемпионов сезона-2019/20. Тогда мюнхенская «Бавария» разгромила своих соперников со счётом 8:2, а Мюллер оформил дубль.

Сегодня «Бавария» вновь встретиться с «Барселоной» в рамках группового этапа Лиги чемпионов. Игра стартует в Мюнхене на «Альянц Арене» в 22:00 по московскому времени.

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Евро-Футбол.Ру,
Бавария Криштиану Роналду Лионель Месси Манчестер Юнайтед ПСЖ Томас Мюллер
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БАВАРИЯ БАРСЕЛОНА
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