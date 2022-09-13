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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Тен Хаг заставляет игроков «МЮ» отрабатывать игру слабой ногой

 
13 Сентября 2022 • 19:34 Комментировать
Манчестер Юнайтед
0:0
Лидс
отменен

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг заставляет игроков отрабатывать на тренировках игру слабой ногой, сообщает Manchester Evening News.

Голландский наставник проводит дополнительные занятия, направленные на усиление этого качества у отдельных игроков. Так, например, по данным издания, в специальной тренировке принимал участие защитник Люк Шоу, который отрабатывал игру правой ногой.

Кроме того, при анализе состава «Манчестер Юнайтед» тен Хаг обратил внимание на нехватку левоногих игроков в клубе, после чего в летнее трансферное окно были приобретены левши Тирелл Маласиа, Лисандро Мартинес (оба – защитники) и Антони (нападающий).

Тен Хаг подписал контракт с «Манчестер Юнайтед» весной этого года. Под его руководством в текущем розыгрыше АПЛ команда набрала 12 очков в шести матчах и занимает пятое место в турнирной таблице.

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Юнайтед Английская Премьер-лига Эрик тен Хаг
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