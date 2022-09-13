«Манчестер Юнайтед» интересуется бывшим защитником «Атлетико»

«Манчестер Юнайтед» проявляет интерес к бывшему защитнику мадридского «Атлетико» Сантьяго Ариасу, сообщает The Sun.

С минувшего лета 30-летний колумбиец находится в статусе свободного агента. Прошлый сезон Ариас провёл в составе «Гранады» на правах аренды, отметившись одним забитым голом в 14 проведённых встречах.

Ранее защитник также выступал за леверкузенский «Байер», лиссабонский «Спортинг» и голландский ПСВ.

После шести туров текущего розыгрыша чемпионата Англии манкунианцы расположились на пятой строчке турнирной таблице с 12 набранными очками в своём активе. Также «красные дьяволы» выступают в Лиге Европы, где в матче 1-го тура группового этапа они уступили на своём поле клубу «Реал Сосьедад» (0:1).