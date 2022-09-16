Тренера «Лидса» дисквалифицировали на один матч

Наставник «Лидса» Джесси Марш не сможет руководить своей командой в следующем, восьмом туре английской Премьер-лиги - к несчастью для него, это будет игра против набирающего ход «Манчестер Юнайтед».

Причина - красная карточка, которую он увидел перед собой в предыдущем, неудачном для «Лидса» матче с «Брентфордом», в котором команда уступила со счетом 2:5.

Тогда Марш сперва гневно швырнул мяч на землю - за это он увидел желтую карточку, а затем полез с советами к боковому арбитру, предлагая ему пересмотреть спорный эпизод - и получил вторую желтую карточку.

Также Марш оштрафован на десять тысяч фунтов стерлингов.