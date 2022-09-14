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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Кафу заявил, что Гари Невиллу платят за ложь

 
14 Сентября 2022 • 20:27 Комментировать (1)
Манчестер Юнайтед
0:0
Лидс
отменен

Минувшим летом очень многое писалось о возможном уходе Криштиану Роналду из «Манчестер Юнайтед», и целый ряд экспертов рассуждал на тему подобной перспективы. в том числе и бывший игрок сборной Англии Гэри Невилл. За это его подверг критике бывший футболист «Милана» и бразильской сборной Маркос Кафу.

- Невиллу платят деньги за то, чтобы лгать в прямом эфире. Его рот не закрывается. Критиковать таких игроков, как Роналду, могут лишь Роналдиньо, Пеле, Платини или Зидан, то есть люди, которые добились в футболе схожего. А англичане много болтают, но ничего не выигрывают, - цитирует Кафу derbyderbyderby.it.

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Евро-Футбол.Ру,
Кафу Криштиану Роналду Манчестер Юнайтед Гари Невилл
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Комментарии (1)
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Alex1972
14 Сентября 2022 в 20:51
А как же свобода слова?... Или Кафу подарили российский паспорт?... Хе-хе..
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