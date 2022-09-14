Кафу заявил, что Гари Невиллу платят за ложь

Минувшим летом очень многое писалось о возможном уходе Криштиану Роналду из «Манчестер Юнайтед», и целый ряд экспертов рассуждал на тему подобной перспективы. в том числе и бывший игрок сборной Англии Гэри Невилл. За это его подверг критике бывший футболист «Милана» и бразильской сборной Маркос Кафу.

- Невиллу платят деньги за то, чтобы лгать в прямом эфире. Его рот не закрывается. Критиковать таких игроков, как Роналду, могут лишь Роналдиньо, Пеле, Платини или Зидан, то есть люди, которые добились в футболе схожего. А англичане много болтают, но ничего не выигрывают, - цитирует Кафу derbyderbyderby.it.