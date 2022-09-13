Аканджи: «Это правда, что в детстве я болел за «МЮ»

Защитник «Манчестер Сити» Мануэль Аканджи признался, что в детстве поддерживал главных конкурентов «горожан» в лице «Манчестер Юнайтед». Напомним, что швейцарец обошёлся команде Хосепа Гвардиолы в районе 18 миллионов евро.

«Это правда, что в детстве я поддерживал «Манчестер Юнайтед». Тем не менее, когда ты достигаешь высокого уровня, это всё становится не так уж важно», – заявил Аканджи The Athletic.

Завтра Аканджи предстоит сыграть против своего бывшего клуба в лице дортмундской «Боруссии». Также против «шмелей» сыграет нападающий Эрлинг Холанн, который в этом сезоне забил уже 12 голов во всех турнирах.