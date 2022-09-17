Грилиш: «Быстрый гол придаёт уверенность»

В матче восьмого тура английской Премьер-лиги «Вулверхэмптон» с крупным счетом проиграл в домашнем матче чемпиону страны - «Манчестер Сити». Счет в этом матче открыл Джек Грилиш, который уже на первой минуте откликнулся на передачу Кевина де Брёйне. Он прокомментировал итоги матча.

- Не знал, что так быстро забил, мне показалось, прошло чуть времени. Отличный первый гол сезона. Для меня было важно забить, а быстрый гол, вдобавок, придает уверенности. Но самое важное - три очка. «Волки» - сильная команда. Тут непросто играть, - цитирует Грилиша BBC Sport.

В следующем, девятом туре АПЛ «Манчестер Сити» сразится дома с «Манчестер Юнайтед».