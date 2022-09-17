Гюндоган: «У Холанна нюх на то, где окажется мяч в конкретной ситуации»

Полузащитник «Манчестер Сити» Илкай Гюндоган восхищается игрой своего одноклубника Эрлинга Холанна. Напомним, что как и немец, норвежец перебрался в стан «горожан» из дортмундской «Боруссии».

«Наш нападающий является машиной для забивания голов. У Холанна нюх на то, где окажется мяч в конкретной ситуации. Он продемонстрировал это в первых играх. Это не было для меня неожиданностью», – цитирует Гюндогана The Telegraph.

Напомним, что в первых 9 матчах за «Манчестер Сити» Холанн забил 13 голов во всех турнирах. Нападающий лидирует в бомбардирской гонке Английской премьер-лиги с 10 мячами в активе.