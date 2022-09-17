Холанн забивает в АПЛ каждые 52 минуты

Эрлинг Холанн показывает невероятную результативность после присоединения к «Манчестер Сити».

В субботнем матче Премьер-лиги против «Вулверхэмптона» (3:0) норвежский нападающий вновь поразил ворота, отметившись 11-м забитым мячом в семи матчах чемпионата. В среднем на один гол Холанн затрачивает всего 52 игровые минуты – лучший показатель в пяти сильнейших европейских лигах среди игроков, отыгравших хотя бы 200 минут. Второй результат у форварда «Барселоны» Роберта Левандовски – 56 минут на взятие ворот. Третье место занимает форвард «Удинезе» Бету – 57 минут.

Эрлинг Холанн выступает за «Манчестер Сити» с июля текущего года. На счету 22-летнего футболиста 14 точных ударов в 10 поединках за «горожан» во всех турнирах.