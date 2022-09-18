Де Брёйне повторил достижение Джеррарда

Плеймейкер «Манчестер Сити» Кевин де Брёйне повторил достижение экс-капитана «Ливерпуля» Стивена Джеррарда по голевым передачам в рамках Английской премьер-лиги. Благодаря двум ассистам во вчерашнем матче с «Вулверхэмптоном» (3:0) в активе бельгийца стало 92 результативные передачи. Столько же и у СтивиДжи.

Как информирует таблоид Daily Mail, для установления этого показателя де Брёйне провел 287 матчей, в то время как Джеррарду понадобилось 507 игр.

Рекордсменом по данному показателю является бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» Райан Гиггз. В активе валлийца 162 голевые передачи в чемпионате Англии.