Гвардиола: «Мы контролировали игру»

В матче восьмого тура английской Премьер-лиги «Вулверхэмптон» с крупным счетом проиграл в домашнем матче чемпиону страны - «Манчестер Сити». Успех своих подопечных прокомментировал главный тренер клуба - Хосеп Гвардиола.

- Соперник продемонстрировал качественную игру, но матч сразу же начался в нашу пользу, что вселило уверенность в успех. Впрочем, бывает и так, как с «Ньюкаслом», когда мы тоже быстро забили, но затем дважды пропустили. Однако в этот раз мы получили еще и большинство, забили второй мяч, после чего было легко контролировать игру, - цитирует Гвардиолу BBC Sport.

В следующем, девятом туре АПЛ «Манчестер Сити» сразится дома с «Манчестер Юнайтед».