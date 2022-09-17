Филлипс не был готов к матчу с «Вулверхэмптоном», поэтому Гвардиола не включил его в заявку

Полузащитник «Манчестер Сити» Кэлвин Филлипс ещё не полностью восстановился после травмы. По информации от журналиста Джека Гаугана, футболист ещё не был готов к матчу с «Вулверхэмптоном», именно поэтому главный тренер Хосеп Гвардиола не стал включать хавбека в итоговую заявку.

Напомним, что в начале сезона Филлипс получил травму, из-за которой пропустил несколько матчей. Футболист хоть и вернулся к тренировкам в общей группе, его физическое состояние пока не позволяет выйти на поле в матче Английской премьер-лиги.

Филлипс перебрался в «Манчестер Сити» летом из «Лидса» за сумму в районе 60 миллионов евро.