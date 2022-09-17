Гвардиола рассказал, что думает о следующем сопернике «Манчестер Сити» - «Вулверхэмптоне»

Наставник «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола высказался насчет предстоящей встречи с «Вулверхэмптоном» в рамках восьмого тура Английской премьер-лиги.

«Не стоит обращать внимание на место, которое сейчас занимает наш соперник. Они способны на большее. Я реально впечатлен их игрой в этом сезоне. Это довольно серьезная команда с португальским менталитетом. Мы должны быть максимально готовыми к игре. К тому же у «волков», в отличие от «Сити», была целая неделя, чтобы подготовиться», - передает слова испанца пресс-служба клуба.

Матч «Вулверхэмптон» - «Манчестер Сити» пройдет сегодня, 17 сентября.