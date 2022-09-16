Гвардиола: «Холанн – отличный человек»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола в очередной раз похвалил своего подопечного Эрлинга Холанна, который сегодня был признан лучшим игроком Английской премьер-лиги в августе

«В нынешнем возрасте он очень амбициозен. Эрлинг стремится к лучшему. Холанн – отличный человек, с ним приятно работать. Он уже обладает топ-качествами», – сказал Гвардиола на пресс-конференции в преддверии матча с «Вулверхэмптоном».

Напомним, что Холанн в новом сезоне забил 13 голов в 9 официальных матчах во всех турнирах. В последней игре норвежец забил за «горожан» победный гол в Лиге чемпионов в ворота дортмундской «Боруссии», за которую ранее выступал с 2020 по 2022 год.