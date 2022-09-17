Коллинз получил красную в матче с «Манчестер Сити»

Защитник «Вулверхэмптона» Натан Коллинз получил красную карточку в матче 8 тура Английской премьер-лиги против «Манчестер Сити». После первого тайма «волки» в меньшинстве проигрывают дома «горожанам» 0:2. Голы забивали Джек Грилиш и Эрлинг Холанн.

Напомним, что Коллинз перешёл в «Вулверхэмптон» летом из «Бёрнли», который вылетел в Чемпионшип. За 7 матчей в Английской премьер-лиге Натан дважды помог своей команде сохранить ворота сухими в играх с «Фулхэмом» и «Борнмутом».

В случае победы «Манчестер Сити» временно возглавит турнирную таблицу АПЛ с двух очковым отрывом от «Арсенала», который проведёт свой матч завтра с «Брентфордом» на выезде.