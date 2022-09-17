Лаже: «После третьего гола всё было кончено»

В матче восьмого тура английской Премьер-лиги «Вулверхэмптон» с крупным счетом проиграл в домашнем матче чемпиону страны - «Манчестер Сити». Поражение своего клуба прокомментировал португальский наставник Бруну Лаже.

- В случае с первым голом мы совершили ошибку, но затем неплохо играли. Однако, оставшись в меньшинстве к 30-й минуте, мы могли лишь стараться делать все, что в наших силах. Мы старались создавать, но вместо этого получили третий гол в свои ворота, после которого все было кончено, - цитирует Лаже издание BBC Sport.

В следующем, девятом туре АПЛ «Вулверхэмптон» сразится в гостях с «Вест Хэмом».