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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Грилиш: «Я должен забивать больше»

 
17 Сентября 2022 • 17:32 Комментировать (1)
Вулверхэмптон
0:3
Манчестер Сити
окончен

Атакующий игрок «Манчестер Сити» Джек Грилиш дал комментарий после дебютного гола в нынешнем сезоне Английской премьер-лиги.

Плеймейкер английской сборной открыл счёт в победном матче с «Вулверхэмптоном», который закончился со счётом 3:0. «Правильно, что люди задают вопросы, я должен забивать больше и отдавать больше передач. Обо мне всегда будут говорить, учитывая деньги, которые на меня потратили», – подытожил свой перформанс Грилиш в послематчевом интервью. Тем не менее игрок отметил, что никогда не был бомбардиром, а также поблагодарил Хосепа Гвардиолу за поддержку.

Напомним, что Джек Грилиш стал футболистом «горожан» прошлым летом после Евро-2020. Шейхи заплатили «Астон Вилле» 100 миллионов евро за переход.
 

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Сити Хосеп Гвардиола Джек Грилиш
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Комментарии (1)
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Promt Roman
17 Сентября 2022 в 18:19
И пить меньше. Но это не точно.
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окончен Вулверхэмптон 0:3 Манчестер Сити 9.00 5.40 1.33
Идет 91 минута Ньюкасл 1:1 Борнмут 1.49 4.50 6.80
17.09  19:30 Тоттенхэм ... Лестер 1.52 4.70 6.00
18.09  14:00 Брентфорд ... Арсенал 4.30 3.85 1.83
18.09  16:15 Эвертон ... Вест Хэм 2.95 3.30 2.50
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