Грилиш: «Я должен забивать больше»

Атакующий игрок «Манчестер Сити» Джек Грилиш дал комментарий после дебютного гола в нынешнем сезоне Английской премьер-лиги.

Плеймейкер английской сборной открыл счёт в победном матче с «Вулверхэмптоном», который закончился со счётом 3:0. «Правильно, что люди задают вопросы, я должен забивать больше и отдавать больше передач. Обо мне всегда будут говорить, учитывая деньги, которые на меня потратили», – подытожил свой перформанс Грилиш в послематчевом интервью. Тем не менее игрок отметил, что никогда не был бомбардиром, а также поблагодарил Хосепа Гвардиолу за поддержку.

Напомним, что Джек Грилиш стал футболистом «горожан» прошлым летом после Евро-2020. Шейхи заплатили «Астон Вилле» 100 миллионов евро за переход.

