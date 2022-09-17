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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Де Брёйне набрал 150-е результативное очко в Премьер-лиге

 
17 Сентября 2022 • 19:04 Комментировать
Вулверхэмптон
0:3
Манчестер Сити
окончен

В матче восьмого тура английской Премьер-лиги «Вулверхэмптон» с крупным счетом проиграл в домашнем матче чемпиону страны - «Манчестер Сити». Счет в игре был открыт уже на первой минуте - Фил Фоден сделал передачу Кевину де Брейне, а бельгиец прострелил во вратарскую, где Джек Грилиш опередил Макса Килмена и расстрелял ворота.

Для де Брёйне этот гол означал 150-е результативное очко за все время выступлений в английской Премьер-лиге. 58 голов он забил сам, но еще чаще ассистировал партнерам - целых 92 голевые передачи.

В следующем, девятом туре АПЛ «Манчестер Сити» сразится дома с «Манчестер Юнайтед».

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Сити Кевин де Брёйне
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окончен Вулверхэмптон 0:3 Манчестер Сити 9.00 5.40 1.33
окончен Ньюкасл 1:1 Борнмут 1.49 4.50 6.80
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