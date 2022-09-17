Де Брёйне набрал 150-е результативное очко в Премьер-лиге

В матче восьмого тура английской Премьер-лиги «Вулверхэмптон» с крупным счетом проиграл в домашнем матче чемпиону страны - «Манчестер Сити». Счет в игре был открыт уже на первой минуте - Фил Фоден сделал передачу Кевину де Брейне, а бельгиец прострелил во вратарскую, где Джек Грилиш опередил Макса Килмена и расстрелял ворота.

Для де Брёйне этот гол означал 150-е результативное очко за все время выступлений в английской Премьер-лиге. 58 голов он забил сам, но еще чаще ассистировал партнерам - целых 92 голевые передачи.

В следующем, девятом туре АПЛ «Манчестер Сити» сразится дома с «Манчестер Юнайтед».